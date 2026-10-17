中国电商Temu与美国得克萨斯州和解，同意将用户个人数据储存在美国境内的服务器，并限制向中国传输数据的情况。

据路透社，星期五（10月16日）公开的文件显示，拼多多海外电商Temu已同意就美国得克萨斯州提出的数据隐私指控达成和解，并将限制公司处理得州消费者个人数据的方式。

Temu在美国多个州面临数据相关诉讼，这些州担忧中国政府可能获取与美国消费者相关的隐私数据。得州是首个与Temu就相关指控达成和解的州。

得州官员指出，这也是Temu首次同意将个人数据储存在美国境内的服务器，并限制向中国传输数据的情况。按照和解条款，Temu同意仅向中国传输完成交易所必需的数据，例如送货地址。

截至2023年9月，Temu在美国拥有超过8240万名活跃用户。

Temu也同意，每年进行独立的产品安全检测，以识别含有危险化学物质及材料的商品。若发现商品含有危险物质，Temu必须下架相关商品，终止与涉事卖家及其关联店铺的合作，通知受影响的得州消费者，并提供全额退款。

得州总检察长帕克斯顿（Ken Paxton）说，和解协议还要求Temu实施严格的新产品审核和安全标准，保护消费者免受服装和儿童用品等商品中危险物质的侵害。他补充说，协议也将阻止Temu收集和使用美国人的数据。

同时，根据和解协议，Temu将向得州支付300万美元（约合390万新元）。得州方面指出，如果Temu未遵守协议中的各项数据安全规定，每发生违规行为的年度，都可能面临800万美元的罚款。

根据协议，Temu还须聘请第三方网络安全审计机构，检查应用程序代码是否含有恶意软件或间谍软件。这也是得州今年2月起诉Temu的主要原因之一。

得州此前还指控，Temu使用的程序代码能够以不适当的程度访问用户设备。Temu否认相关指控。