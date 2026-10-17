中国警告欧盟不要低估北京捍卫自身利益的决心，并驳斥了有关欧盟施压促使中国在近期汽车贸易谈判中作出让步的说法。

针对有报道指，欧盟认为其在混动汽车磋商中对华施压取得成效，拟在更多行业采取限制。欧盟峰会近日提出对华“双轨”思路，将在继续开展密集磋商的同时，加大对华限制力度，甚至包括动用“反胁迫”工具。

中国商务部发言人星期五（10月16日）在官网就欧盟峰会提出对华“双轨”思路答记者问时强调，“欧方施压奏效”的说法毫无依据，并指出中欧按照双方确定的遵守世贸组织规则、基于事实和非歧视的三项原则，就混动汽车达成的谅解是对等互利的，既有力维护了中国企业的实际利益，也回应了欧方关切，避免了中欧贸易摩擦局面升级。

发言人说，中欧经贸磋商的目的就是要通过对话协商妥处分歧，照顾彼此关切。双方都要拿出解决问题的诚意。

发言人明确表示，欧方不能幻想以施压换取好处，更不要低估中方维护自身利益的决心和能力，并敦促欧方与中方相向而行，推动中欧经贸关系健康稳定发展。

彭博社此前报道称，作为削减对华贸易逆差举措的一部分，欧盟正准备推出新的贸易工具，在极端情况下可能完全切断中国商品进入其单一市场的渠道。

知情人士透露，欧盟领导人已要求欧盟委员会在今年底前拟定相关工具的提案，这些工具适用于被认为有竞争对手攻击欧盟经济的极端情况。

欧盟委员会还在评估贸易数据，以考虑在中国出口增长的其他行业复制对混合动力汽车进口设定上限的做法，包括化工和机械行业。