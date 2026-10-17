苹果首款折叠屏手机iPhone Duo首发货源迅速售罄，天猫、京东苹果官方旗舰店预计发货时间已排至明年，市场“黄牛价”也高涨。

综合澎湃新闻、第一财经等报道，iPhone Duo新加坡时间星期五（10月16日）晚8点开启预售，苹果中国官网一度无法进入，不到15分钟，10月23日首发日到店取货已经秒空，上海周边所有门店显示无法取货。

天猫苹果官方旗舰店预计发货时间已排至明年1月23日，苹果官方网站也显示预计发货时间延后。社交媒体晒单显示，苹果天猫官方旗舰店短时间内补货六次。

据报道，首发货源的快速售罄带来了iPhone Duo“黄牛价”的高涨，有闲鱼卖家表示，iPhone Duo首批货源加价普遍在4000元（人民币，下同，766.7新元）以上。

有卖家称，有iPhone Duo1TB版10月23日可取货，苹果原价21499元，售价26000元。得物平台iPhone Duo多个版本的预售市场成交价突破2万元，其中1TB黑色版本接近2.9万元，比发售价高出7143元；256GB黑色版本涨幅也接近四成。

浙江卫视中国蓝新闻引述线下有经销商称，首批货源量非常少，他们到手估计也就几台，10月23日购买的话，溢价是肯定的，具体价格还得看当天行情。不过，已经有经销商加价5千到1万元，预计热度最少要维持两周左右。