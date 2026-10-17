中国国务院常务会议提出，人工智能（AI）是影响未来发展的关键变量，要加强风险研判评估，守牢AI安全底线。此前，中国两部门发布，拟修订中国技术出口禁限目录，将增列部分人工智能、生物医药、光伏技术。

据新华社报道，中国国务院总理李强星期五（10月16日）主持召开国务院常务会议，听取“人工智能+”行动进展情况汇报，讨论《中华人民共和国教师法（修订草案）》，讨论《中华人民共和国价格法（修正草案）》，审议通过《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定（草案）》。

会议指出，人工智能是影响未来发展的关键变量，要从中国产业体系完备、应用场景丰富、工程化能力强等实际出发，注重以落地应用牵引技术创新，不断深化拓展“人工智能+”行动。要夯实发展底座，加强技术攻关和算法创新，促进算电协同，增加高质量数据供给，着力补短板、锻长板。

会议也提到，要突出赋能应用，以实体经济为重点强化供需衔接，鼓励联合研发，推进中试验证，加大场景培育力度，让人工智能技术更好转化为现实生产力。要统筹发展和安全，因业分级分类施策，加强风险研判评估，守牢人工智能安全底线。

会议讨论并原则通过《中华人民共和国教师法（修订草案）》、《中华人民共和国价格法（修正草案）》，决定将草案提请全国人大常委会审议。

会议指出，要切实强化教师待遇权益保障，减轻教师非教育教学任务负担，维护好教师职业尊严和合法权益。要强化师德师风建设，在全社会营造尊师重教的良好氛围。

会议指出，修正价格法草案是为进一步健全了价格治理机制，完善了政府定价程序，明确了不正当价格行为认定标准和法律责任。要依法依规治理低价无序竞争，加强价格执法监管。要持续规范平台经济领域价格竞争行为，引导企业不断提升产品和服务价值，营造公平有序市场环境。

中国商务部星期五公告，与科技部拟修订《中国禁止出口限制出口技术目录》，增列部分人工智能、生物医药、光伏技术。经批准，从即日起直至11月15日向社会公开征求意见，并同步对相关技术实施出口前登记管理。

此次公开征求意见涉及人工智能、生物医药、光伏三个领域40项技术。人工智能领域包括大模型、智能体、算力集群、信息处理相关23项技术；对已通过开源、发表学术论文等方式进入公共领域的技术，不纳入管理范围。

对于拟列管的人工智能技术，中国商务部发言人说，它们可被用于攻击国家关键信息基础设施、国防军工、核心政务等敏感系统，或用于绕过国家安全防御体系。若被非国家行为体或恶意实体获取，可能对国家安全和人类共同安全造成危害。