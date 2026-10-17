在全球市场动荡之际，总部位于新加坡和香港的线上旅游预订平台Klook宣布，备案撤回在美国上市计划。

Klook发言人星期五（10月16日）对路透社说：“根据当前的市场情况，Klook决定不是推进首次公开募股（IPO）的好时机。我们将持续评估上市的合适时机。”

更高债券收益率、延长管制政策和地缘政治不确定性等因素，促使投资者更为谨慎，导致美国金融市场近几周的IPO活动趋于疲弱。

除Klook之外，芬兰智能戒指制造商Oura和美国核能服务公司霍尔泰Holtec也延缓今年在美国上市的计划。

Klook去年11月提交在美上市申请，当时资料显示，公司2024年营收增长24%，至4亿1710万美元（5亿3369万新元）。

公开资料显示，Klook成立于2014年，提供全球2,700多个目的地、逾50万个商品及服务，包括热门景点、一日游、独特体验到当地交通、饭店住宿、租车等。目前Klook已在香港、台北、新加坡、首尔、深圳、曼谷、吉隆坡和马尼拉等多个热门城市设有驻点。