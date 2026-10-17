涉要求当地教师与“耻辱”合影的中共四川凉山州雷波县县委书记、雷波县县长郑洪波被免职。

据川观新闻报道，凉山州雷波县星期六（10月17日）召开全县干部大会，会议宣布中共省委组织部、凉山州委决定，任命杨开金为中共雷波县委委员、常委、副书记，提名任雷波县人民政府县长。

同时，免去郑洪波中共雷波县委副书记、常委、委员职务，提名免去郑洪波雷波县人民政府县长职务。

当地政府前一天通报，今年8月26日雷波县召开教育行政会，出现不尊重教师的错误做法。通报称，在当地一次会议结束后，“县领导片面理解知耻而后勇”，安排将“耻辱”二字设为合影背景。这一错误做法严重伤害了教师职业尊严。

通报称，对雷波县政府主要负责人给予党内警告处分、按程序调离县长岗位。

通报公开后，因未明确“县领导”名字，引发舆论批评，认为应该明确具体责任人，写出具体名字。澎湃新闻发评论《雷波县“县政府主要负责同志”可以有名字》，质疑雷波县这位“县政府主要负责同志”为何不可公布姓名？其实，根据通报可以看出，这里“县政府主要负责同志”就是时任雷波县县长。

评论称，涉及公职人员问责处置，直接点名，有一说一，才是直面问题的应有姿态。