中国裁军大使李驰江在联合国大会核问题专题发言时，呼吁国际社会携手应对核领域风险挑战，并主张所有核武器国家应公开承诺不寻求永远拥有核武器。

据中国常驻联合国代表团官网消息，李驰江星期五（10月16日）在联大第一委委员会关于核问题的专题发言时说，一年来，全球安全形势更加复杂严峻，多边核军控机制对抗进一步加剧，国际社会对核军备竞赛、核战争担忧普遍上升。

他指出，冷战思维是国际战略安全环境恶化的最大来源，双重标准是国际核不扩散机制的最大挑战，单边主义是核领域全球治理的最大障碍。国际社会应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，携手应对核领域风险挑战。

为此，李驰江提出中方四点主张。首先是遏制“打赢核战争”危险倾向，切实降低核风险。有关核武器国家应放弃以打赢核战争、首先使用核武器为基础的核威慑政策，尽早谈判缔结“互不首先使用核武器条约”和无核安保国际法律文书。有关国家应停止部署全球反导系统，停止抵近其他核武器国家部署战略攻防武器，停止推进核试验准备和实战核武器研发。

李驰江说，其次是维护现有军控条约体系，推进核领域全球治理。今年是《全面禁止核试验条约》达成30周年，禁核试国际共识不容挑战，通过蓄意抹黑其他国家为自身恢复核试验寻找借口的错误作法不得人心，“暂停核试验”承诺应得到信守。

他强调，中方坚定支持包括中东地区在内的无核武器区建设，并呼吁国际社会维护现行核军控条约体系权威性和有效性，凝聚多边主义合力应对单边逆流冲击。

中方第三点主张，李驰江说，坚定无核武器世界目标，巩固国际核裁军共识。所有核武器国家应公开承诺不寻求永远拥有核武器，循序渐进推进核裁军。拥有最大核武库的国家应该切实履行核裁军特殊、优先责任，进一步大幅、实质削减核武库，而非追求“最强大、最可信、最现代化的核威慑”。参与“核共享”“延伸威慑”安排的国家应降低核武器在国家安全政策中的作用，切实为减少核风险做出努力，停止制造核裁军障碍。

李驰江提到，支持国际核能合作，维护全球南方国家发展权利。防止核武器扩散的努力不应损害发展中国家和平利用核能的权利。中方支持通过交流合作营造普惠包容的核能发展环境，将继续向联大提交“在国际安全领域促进和平利用国际合作”决议。

他敦促国际社会必须对个别无核武器国家囤积大量没有可信民用用途的钚材料，推动修改“无核三原则”，公开鼓吹自主拥核提高警惕、严加管束。