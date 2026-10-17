随着全球人工智能（AI）投资热潮降温，中国企业恐成为这轮跌势中的输家。分析认为，这对北京试图借助股票市场融资，加速实现科技领先地位的雄心构成挫折。

彭博社分析指出，科创50指数在今年下半年迄今已暴跌近40%，成为全球表现最差的主要科技股指数。中国主要晶片制造商沐曦股份和摩尔线程同期的市值均缩水约一半。以硬件类股票为主的创业板指数也下跌36%。

这与年初科创50指数强劲上涨的情况形成对比。分析称，投资者在年初市场上涨时，无视高企的估值，押注北京的政策支持，并希望搭上全球AI热潮的顺风车。

然而，随着市场开始更加审慎地评估未来需求及企业盈利前景，先前的投资热情已逐渐消退，中国股票受到的冲击尤为严重。分析师认为，考虑到中国企业更加依赖股权融资，这一发展尤其令人担忧。

金融研究机构Gavekal Capital投资组合经理米罗诺夫（Leonid Mironov）说：“如果科技股持续承压，中国要实现AI领域的雄心将困难得多。”

他指出：“如果疲弱走势持续超过六个月，不仅会令企业融资更加困难，也意味着市场对目前取得的技术进展并不买账。”

今年4月至6月，受中国企业技术突破及政府大力支持的乐观情绪推动，科创50指数飙升约75%，表现超越韩国综合股价指数（Kospi）。

彭博行业研究报告指出，全球AI硬件股遭遇抛售，波及纳斯达克和韩国市场，但由于外国投资者在第二季大量涌入这一板块，中国A股受到的冲击最为严重。

报告指出，第三季通过沪深港通流出的外资估计达到900亿元人民币（172.5亿新元），创一年来最大规模，并抵消了今年4月至6月资金流入量的一半以上。

米罗诺夫指出，股权融资是中国AI企业的“默认融资来源”。“如果股市长期低迷，势必造成影响。北京可能需要更加积极地加快金融领域改革，并可能更大力度地动用‘国家队’资金。”

彭博社此前引述知情人士消息称，中国金融监管机构于本周四（10月15日）召开会议，研究支持股市平稳运行的措施。