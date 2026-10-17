中国持续推进反腐败，中纪委国家监委网站发评论文章称，不论职务高低、贡献大小、退休与否，只要搞了腐败，就没有任何退路和所谓平安着陆。

本周原重庆市市长黄奇帆官宣被查，四川省成都市人大常委会原党组书记包惠被开除党籍。

中央纪委国家监委网站星期六（10月17日）刊发评论文章指出，过去一周，两名原中管干部被公布接受审查调查或开除党籍，再次传递以中共总书记习近平为核心的党中央坚定不移推进反腐败斗争的坚定意志，持续释放反腐败无禁区、全覆盖、零容忍的强烈信号。

文章说，“这警示广大党员干部，不论职务高低、贡献大小、退休与否，只要搞了腐败，就没有任何退路和所谓平安着陆”。

文章指出，必须始终筑牢对党忠诚的政治品格，始终增强拒腐防变的政治定力，始终保持清正廉洁的政治本色，老老实实做人，踏踏实实干事，清清白白为官。

文章指出，纪检监察机关要进一步强化使命意识和奋斗意志，切实把思想和行动统一到党中央对形势的准确判断、对任务的科学部署上来，认真履行监督责任和协助职责，持之以恒强化政治监督、正风肃纪反腐，坚定维护党的团结统一，坚定捍卫党的先进性纯洁性，更好服务保障党和国家事业发展。