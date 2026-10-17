香港官方公告，新西兰退休法官区诺德（Terence Arnold）获荐任为香港终审法院海外非常任法官，该院海外法官人数目前增至六人。

据香港政府公报，香港特首李家超已接纳司法人员推荐委员会就任命区诺德为终审法院非常任法官的推荐，并将在征得立法会同意后，依法作出任命。

李家超说，区诺德在2017年4月退任新西兰最高法院常任法官。他地位崇高、声誉卓著，“我深信他对终审法院将有实质的贡献”。

李家超指出，区诺德获任命后，终审法院将有六名非常任海外法官，来自英国、澳洲及新西兰。“我相信这些杰出且具丰富司法经验的海外法官将继续是香港特区司法制度的独特优势”。

香港终审法院首席法官张举能星期五对特首接受荐任表示欢迎，并说区诺德获任命为香港终审法院法官后，非常任法官数目将由目前的五名增加至六名，这将提高处理终审法院工作的灵活性。

另据香港《星岛日报》和网媒“香港01”等报道，香港律师大公会说，来自其他普通法司法管辖区、经验丰富且德高望重的法官赴港担任海外非常任法官，对香港的法治作出重大贡献，并深信这样的安排获得珍视法治与司法独立的香港市民的支持。

据香港《明报》报道，现年79岁的区诺德在新西兰法律界备受推崇，尤其在2000至2006年时任工党总理克拉克（Helen Clark）执政期间，他担任副总检察长，参与规划最高法院成立，取代枢密院。2006年离开政府后，区诺德加入上诉庭，2013年晋升至最高法院担任常任法官，直至2017年4月退休。

区诺德在2017年4月至2022年4月出任新西兰最高法院署任法官，卸任后在斐济最高法院及库克群岛上诉法庭担任法官。