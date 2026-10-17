两名国际顶尖生物科学家从美国高校离开，加入中国民办的西湖大学。

据西湖大学微信公众号本周二（10月13日）消息，此前在美国得克萨斯大学西南医学中心任分子生物学系教授的吴军，已于今年9月全职加入西湖大学，任生命科学学院干细胞生物学和再生医学讲席教授。

据《明报》、《南华早报》等报道，49岁的吴军今年刚晋升得州大学西南医学中心终身教授，决定放弃当地优厚的科研条件。得知吴军准备离开，老东家曾诚恳挽留。他却说：“我早已决定回中国，再多的钱也留不住我。”

吴军说，促使他下定决心的重要因素，是中国在相关领域不断集聚科研人才。他特别提到，西湖大学吸引了大批在世界知名实验室接受训练的年轻科学家。这些研究人员将新的科研理念、知识和技术带回中国，也为高校营造了充满活力的学术氛围。西湖大学官网显示，吴军将领导干细胞胚胎学与嵌合体生物学实验室。

另据澎湃新闻，一位生物学家钟声也在近期加入西湖大学，任医学院讲席教授。

钟声2001年本科毕业于北京大学，博士毕业于哈佛大学。他致力开发开创性的单细胞组学技术和脑类器官模型，分析人类大脑，抗击阿兹海默症，并曾获美国国立卫生研究院院长先锋奖等荣誉。

《明报》指出，近10年来中国出现一批精品民办大学，规模不大，但已吸引了一批海归精英学者，同类的除了西湖大学，宁波东方理工大学、福耀科技大学均属此类。

国际知名力学专家夏焜（K Jimmy Hsia）曾在伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校、卡内基梅隆大学和新加坡南洋理工大学任职，8月时全职加入宁波东方理工大学，消息也曾引发学术界关注。