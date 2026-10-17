在朝鲜战争期间曾因被认为已战死而成为“活烈士”的中国人民志愿军老兵庞兴海逝世，享年96岁。

黑龙江省牡丹江市军队离退休干部休养所在微信公众号发布讣告称，中国共产党党员，原23军67师201团政治处副主任庞兴海因病医治无效，星期六（10月17日）清晨5时46分在牡丹江病逝。

讣告称，遗体告别仪式将在下星期一（10月19日）上午举行，仪式结束后随即火化。

庞兴海是山东商河人，1930年生，1947年入伍。新华社曾报道，庞兴海1952年所在的中国人民志愿军第23军第67师200团奔赴朝鲜。

报道称，1953年，石砚洞北山反击战打得很激烈，战斗结束后大家未能找到庞兴海，便以为他殉职了。“组织给他的父母发出牺牲通知，在无名高地的烈士纪念碑刻上他的名字”。庞兴海成了一名“活烈士”。

报道也提到，战友大喊：“你的头被炮弹碎片击中了！”庞兴海一下失去了知觉，被战友背下了战场。两天两夜后，庞兴海醒来发现自己已经到了后方医院，后被鉴定为三等甲级伤残。“至今，庞兴海手臂和腿部被子弹和弹片打中、打穿的伤痕仍清晰可见，头部还有弹壳残片存留，阴雨天有疼痛感。”

“长安街知事”微信公众号发文提到，1958年，回到家乡的庞兴海才知道自己成了“活烈士”。他找到家乡的民政部门，要求取消家里的烈士军属待遇，返还260元人民币的抚恤金。而民政部门没有收回260元的抚恤金。