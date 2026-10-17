台湾资深媒体人赵少康近日专访民进党台北市长参选人沈伯洋，引起在野的中国国民党人士不满，中央委员江永雄上周发起连署，要求党中央考纪会开除赵少康党籍。国民党考纪会主委张雅屏在社交平台发文，提出不要将“党纪当成政治斗争工具”。

张雅屏星期六（10月17日）在脸书写道，针对媒体报道国民党某位中央委员发起公开连署，要求开除赵少康党籍所引发的讨论，“个人认为应回到国民党党纪制度本身，不应流为政治斗争甚至笑话谈资”。

他指出，民主政党的党纪处分依照政党法规定由各政党规范，必须有明确事实与规章依据，中国国民党的党员违反党纪处分规程规范，要求提出违反本党主义、党章、政纲、政策、决议或党员行为规范的哪些规定，如何损害党誉、影响党务组织运作，或破坏党的团结。这一切都应具体说明、提出证据，再由权责单位调查认定。

张雅屏说，党员认为有人违纪，只要具名，以书面叙明事实、理由并检附证据，即可提出检举，无须先连署，也不以会议提案为前提。连署人数多寡，不能取代事证与审议。

他表示，处理程序同样必须完备。除规程所定特殊或具时效性、影响重大而得由上级主动处理的案件外，原则上应经所属地方纪律委员会调查审议，再依处分权责报中央考纪会；涉及撤销或开除党籍，更须经中央考纪会议决，报中常会通过确定。

张雅屏最后强调，维护党纪，就要尊重制度；要求党员遵守规范，处理党纪的人更要遵守程序。对任何人都应采取相同标准，让事实、规章与完整程序，成为维护政党的团结与公信力的基础，才不会被有心人滥用，甚至面对不需要的司法缠讼。

另据台湾ETtoday新闻云报道，国民党副主席李乾龙星期六在与赵少康一起出席台北市议员李明贤竞选总部成立大会，拍拍赵少康的手，两人不断交头接耳时提到：“这件事已经没有了啦！我们已经努力了“、“最重要的是让蒋万安跟李四川（的选情）稳下来”。

在被媒体问及会否开除赵少康党籍时，李乾龙说，“不会啦”，并称这仅是少数人的意见，在江永雄沟通后确定，对国民党来说，现在最重要的是团结。

赵少康星期三（10月14日）在脸书发文，预告将于下星期一（10月19日）邀请台北市长蒋万安上“少康战情室”节目接受访问。他文内也提到，与蒋万安“是老朋友，还是同党同志，当然支持蒋万安”。

不过，赵少康也表示，要关注异军突起的“洋流”（沈伯洋）。“我相信，万安对市政非常娴熟，经得起考验，请大家拭目以待”。