中国河南省洛阳市官方发文，辟谣当地挖到传国玉玺。此前，洛阳博物馆公告，将从下星期一（10月19日）起闭馆一年，引起网上讨论。

据“洛阳网信”微信公众号星期五（10月16日）发布的消息，洛阳博物馆日前发布暂停对外开放公告，引发网上关注讨论。有网民发帖猜测洛阳挖出了“传国玉玺”，有些还配有人工智能（AI）生成的图片和视频。经向有关部门核实，相关信息均为谣言。

洛阳市网信、公安部门提醒网民在网络上发布信息、发表言论必须遵守法律法规。对于在网上蓄意编造、传播散布谣言的行为，有关部门将依法依规严厉打击。

洛阳博物馆星期二（10月13日）在微信公号上公告，将从下星期一（10月19日）将暂停对外开放，预计闭馆改造周期一年左右。

在洛阳网信发文辟谣前，洛阳博物馆星期五说明为何要闭馆改造升级。

洛阳博物馆说，博物馆新馆2011年全面向公众开放，至今运行已超15年，公共区域基础设施需要更新升级，文物亟需进行系统性养护修复，原有展陈空间布局、参观动线有待优化，因此启动这次改造提升工程。

博物馆指出，这次改造提升，将改善文物展陈与防护条件，维修更换公共区域老化地面面层，更新升级电梯、空调等基础设施。同时依托最新的考古发现与学术研究成果，完善展览的历史叙事脉络。公共服务空间也将提质升级，增设便民服务设施，丰富文化体验场景，优化参观流线，打造更舒适的观展环境。

博物馆称，闭馆后，展厅全部文物将有序撤展、入库妥善保管，全程严守文物安全规范。需要保护修复的文物，将转入专业库房开展养护工作。保存状况良好的文物，将赴其他博物馆进行展出。

博物馆续称，目前已遴选部分馆藏文物，将与洛阳周王城天子驾六博物馆、洛阳隋唐大运河文化博物馆、汉魏洛阳故城遗址博物馆联合办展；同时，馆藏文物也陆续亮相辽宁省博物馆、晋祠博物馆、青州博物馆、澳门博物馆等文博单位。