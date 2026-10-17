中美人工智能实验室争夺顶尖人才之际，曾参与中国人工智能（AI）公司月之暗面核心模型研发的17岁“天才少年”陈广宇，星期四（10月15日）宣布离职并将前往美国湾区，但对于是否将加入美国的Anthropic，他予以否认。

陈广宇本周四（10月15日）在个人X账号发文宣布，自己最近已离开月之暗面。

他在贴文中回顾，在Kimi工作的一年是“人生中最美好的时光”，能有机会与出色且乐于助人的同事们一起工作和学习，参与优化KDA（Kimi Delta Attention）相关算法以及Attention Residuals（注意力残差）研究。他特别感谢Kimi在自己16岁时给予的信任和机会。

在评论区，Anthropic可扩展强化学习方向研究员道格拉斯（Sholto Douglas）询问陈广宇是否仍计划前往卡内基梅隆大学深造，并向他发出加入Anthropic团队的邀请。陈广宇回复说：“谢谢肖尔托！我正要去湾区。”

还有人在评论区直接询问他是否会加入Anthropic，陈广宇星期五（16日）回应说，“不会”。

据中国媒体报道，陈广宇出生于2009年，曾就读于原北大附中深圳南山学校和华润小径湾贝赛思国际学校，已于今年6月高中毕业。因此，有分析认为，陈广宇离开月之暗面或是去读大学。

他自去年11月起在Kimi团队担任机器学习研究员，专注于AI前沿技术研发。尽管在月之暗面工作时间不到一年，他参与的研究对月之暗面开发Kimi K3有重要作用。