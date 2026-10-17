人工智能（AI）需求持续强劲，带动台湾经济快速增长。中华经济研究院星期五（10月16日）发布今年台湾经济最新预估，全年增长率可达12.16%，写下1988年以来的新高。

综合台湾《经济日报》《工商时报》等报道，中经院院长连贤明星期五说，中经院今年第三度上修经济预测，全年增长动能相当均衡，一半来自投资与消费的内需，另一半来自外需与出口，显示今年内外需景气均十分畅旺。

中经院分析，台湾今年前三季经济增长率都将突破10%，达到双位数成长，第四季在去年同期增长12.95%的高基期因素下，增长率微幅降至8.20%。不过整体来看，AI带动全球科技产业投资与相关产品需求扩张，成为支撑全球经济的重要动能，也间接带动台湾经济。

中经院今年1月原估全年经济增长率为4.14%，4月上修至7.22%，7月再调升至10.35%，此次进一步上修至12.16%，累计今年上修幅度达8.02个百分点。

中经院同时也上修今年消费者物价指数年增率（CPI）至2.06%，预估第四季仍达2.42%，明年则有望回落至1.89%。上修的原因是，国际能源价格维持高档，台政府虽推出稳定措施，但外溢、关联效果仍推高物价。