北京大学教授、首都医科大学原校长饶毅发文称，多个重要国际学术期刊出现索贿受贿的编辑，甚至主编，点名美国期刊《癌细胞》（Cancel Cell）主编毛云涛（Steve Mao）。

饶毅本周二（10月13日）在其微信公众号“饶议科学”发表题为《中国应该抵制索贿受贿的期刊编辑》的文章，点名国际肿瘤学期刊《癌细胞》主编毛云涛（Steve Mao）。

文章称，多个重要国际学术期刊出现索贿受贿的编辑，甚至主编。如果是主编有问题，中国科学家应抵制其主编的刊物。第一个应抵制的是Cancer Cell（《癌细胞》），直到毛云涛辞职或被开除之后。

此前一天，饶毅发文称“有部分中国科学家指出部分国际学术期刊的杂志编辑索贿受贿，要求给其个人经费，才帮助国内一些人发表论文”。饶毅说，一名临床医生曾被某国际期刊编辑要求支付200万元人民币（38万1900新元），以协助发表论文。他还公布了与这名编辑的英文邮件往来。对方称，这一说法完全虚假、毫无根据，要求他立即撤回。第二天，饶毅点名该华人编辑就是毛云涛。

《癌细胞》由美国细胞出版社出版，是肿瘤学领域的顶级期刊之一。《中国新闻周刊》引述细胞出版社一位发言人称，出版社非常重视编辑流程的诚信问题，正按既定程序核查此事，并正在联系饶毅，请他提供可能掌握的支持性证据。

毛云涛（Steve Mao）本科毕业于北京大学生命科学学院，后赴美国得克萨斯大学西南医学中心攻读细胞生物学博士，并先后在冷泉港实验室和哈佛大学从事博士后研究。他于2012年加入细胞出版社，担任《细胞》（Cell）高级编辑，2017年转任《科学》（Science）高级编辑，2020年出任《癌细胞》主编，长期从事生命科学与医学领域的学术出版工作。