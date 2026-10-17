中国新任驻基里巴斯大使姚飞星期五（10月16日）抵达基里巴斯首都塔拉瓦履新。

据中国驻基里巴斯大使馆官网消息，基里巴斯外交部常秘蒂里纳基在机场为姚飞举行欢迎仪式，基里巴斯卫生部长纳万、基础设施部长塔拉斯、司法部长莫雷斯、交通部长蒂博及中使馆主要外交官出席仪式，中国援基专家组、在基中资企业、华侨华人代表等参加。

当地长者以传统礼仪对姚飞抵基里巴斯表示热烈欢迎，向他献花环、敬椰汁，祝福姚飞在基里巴斯履职顺利。

姚飞在机场发表简短致辞时指出，中基复交七年来，两国始终坚持相互尊重、平等相待，互相支持对方核心利益和重大关切。

他表示，愿同基里巴斯政府和社会各界朋友携手并肩，全力落实两国领导人达成的重要共识，推动中基关系行稳致远。

公开资料显示，现年55岁的姚飞毕业于北京大学。他长期从事外交工作多年，曾任中国驻墨西哥使馆政务参赞、驻西班牙使馆公参、驻西班牙使馆临时代办、外交部欧洲司公使衔参赞等职，在2023年10月获任泉州市副市长。

在担任泉州市副市长期间，姚飞分管市政府外事办公室，联系市委台港澳工作办公室、市政府侨务办公室、市归国华侨联合会、台湾同胞联谊会、金门同胞联谊会，协助负责发展改革（粮食和物资储备）、招商引资工作。

姚飞是马拉松运动爱好者，参加过不少比赛。据南方日报此前报道，在2022年北京马拉松赛上，姚飞全马跑出了3小时28分26秒成绩，突破了“330”，达到了中国田协马拉松大众选手等级最高级男子精英级水平（50至54岁组：3小时30分），被誉为“国内跑得最快的副市长”。

基里巴斯是太平洋岛国，1980年6月25日与中国大陆建交。在2003年11月29日与台湾建交后，基里巴斯与大陆断交。2019年9月20日，基里巴斯宣布同台湾断交后，一周后与大陆恢复外交关系。

此前担任中国驻基里巴斯大使的周立民，已在今年3月履新中国驻瑞典大使。