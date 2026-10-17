花旗银行高管说，尽管市场对估值的担忧升温、审视趋严，中国人工智能（AI）供应链企业赴港上市的势头预计仍将保持稳健。

据路透社报道，花旗中国投资银行及亚太区金融机构业务主管袁峥怡（Simon Yuen）在曼谷出席国际货币基金组织（IMF）会议期间受访时说，尽管近期数据中心企业的估值回调主要始于美国市场，但AI供应链企业仍将继续赴港上市。

袁峥怡指出，拟赴港上市的中国企业所获投资需求，大致一半来自中国境内，一半来自国际市场，有助缓冲市场波动的影响。香港市场既有本地资金支持，持续增加的中国大陆南向资金也正成为重要的买入力量。

但他警告：“如果美国的整个AI周期出现逆转——过去几周我们已经看到一些波动——各地市场都会受到影响，香港也不例外。”

袁峥怡说，中国硬件供应商受益于全球AI基础设施建设热潮，销量和产品单价双双上升。许多中国硬件企业也已主动在大陆以外布局生产，以更好地服务全球客户，并减轻地缘政治摩擦的影响。

他预计，明年香港股权资本市场的焦点将从纯硬件企业，转向中国AI模型和应用开发商。

但他称：“这些企业必须拥有经过验证的商业模式，必须展现出非常强劲的增长和盈利能力。”

在中国科技企业融资需求的推动下，今年首九个月共有118家企业在香港上市，募资3880亿港元（633亿新元），同比增长106%。