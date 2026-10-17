中国重庆市原市长黄奇帆本周官宣被查后，中共中央纪委国家监委网站发文强调，不论职务、贡献或是否退休，只要涉腐就没有任何退路和“平安着陆”。

受访学者指出，原本以为“平安着陆”的黄奇帆突然被查出人意料，此举或是要在中共二十一大前，敲打其他退休干部，起到杀鸡儆猴的震慑作用。

中纪委网站在星期六（10月17日）刊发的“一周‘纪’事”中不点名指出，过去一周，两名原中管干部被公布接受审查调查或开除党籍，再次传递中共中央“坚定不移推进反腐败斗争的坚定意志，持续释放反腐败无禁区、全覆盖、零容忍的强烈信号”。

有中国政坛“不倒翁”之称的黄奇帆星期二（13日）官宣被查，距离他退休已有近10年。另一名原中管干部、四川省成都市人大常委会原党组书记、主任包惠隔天被开除党籍、移送司法，包惠是在退休不到一年后，于今年初落马。

中纪委文章强调，这也警示广大党员干部，不论职务高低、贡献大小、退休与否，只要搞了腐败，“就没有任何退路和所谓平安着陆”；必须始终对党忠诚，“老老实实做人，踏踏实实干事，清清白白为官”。

在中国官场语境中，“平安着陆”通常形容官员在任职期间可能涉嫌违纪违法问题，或经历重大审查，但因级别、身份或其他各种原因未被追究，最终顺利退休，安然退出政治舞台。

2012年中共十八大以来，中纪委多次强调“没有平安着陆”，先后发文明确“退休绝不意味着‘平安着陆’”，“全面从严治党绝没有‘平安着陆’的说法”等，打破过去官员“熬到退休即平安”的预期。

今年74岁的黄奇帆在重庆任职约15年，曾搭班薄熙来、孙政才两任落马的市委书记，在经历巨大人事震荡后仍屹立不倒，于2016年底卸任市长，被视为“平安着陆”的典型官员。

然而，在卸任市长10年、退休八年后，黄奇帆突然被查，时值中共五中全会召开前夕、地方新一轮换届和人事调整以及中共二十一大人事布局启动的敏感节点，这一消息在中国政坛投下震撼弹，引发外界对他落马原因及背后政治信号的多种猜测。

即将在本月26日至29日召开的五中全会将聚焦“持之以恒推进全面从严治党”。中共中央机关刊物《求是》星期四（15日）刊发中共总书记习近平今年1月在中纪委全会上的讲话。

习近平要求，换届过程中务必擦亮眼睛，决不让“两面人”蒙混过关。他还引用古诗“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”，指出病树“该拔就拔、该伐就伐”。

台湾开南大学人文社会学院教授张执中接受《联合早报》访问时分析，此前外界认为，黄奇帆落马原因多集中在具体事务上；而中纪委最新的文章是要进一步强调，没有“不倒翁”与“平安着陆”这种可能。

他说：“此时抓黄奇帆，对五中全会主题有祭旗效果；更长远看，也在二十一大前对广大退休中管干部起到一个杀鸡儆猴的作用，不要忘记对党忠诚与保驾护航。”

台湾政治大学东亚研究所特聘教授寇健文受访时也说：“（黄奇帆落马）重点是在二十一大前肃清贪官与可能的政治风险。”

张执中和台湾政治大学东亚研究所名誉教授丁树范均提到，黄奇帆退休后发表的一些言论和著作观点或存在和中央路线相抵触的地方。

丁树范也认为，黄奇帆在被以为“平安着陆”后受调查，比其他反腐案例更具震慑力，对广大官员有敲警钟的意味。