中国央行行长潘功胜说，北京支持国际货币基金组织（IMF）加强对主要发达经济体财政风险及外溢效应的监测。

据中国人民银行网站消息，潘功胜星期六（10月17日）在曼谷举行的IMF和世界银行年会期间，出席国际货币与金融委员会会议并发言。

潘功胜指出，贸易摩擦和保护主义通过影响供应链、推升通胀、扰乱市场预期等因素拖累全球经济。同时，新一轮科技革命和产业变革加速突破，既蕴含巨大机遇，也面临治理挑战。

他认为，各国应加强政策协同，降低经营主体面临的不确定性，坚定支持多边贸易体制，抵制一切形式的保护主义措施。中国愿继续深化与基金组织的合作，共同维护全球经济金融稳定。

潘功胜说，全球不确定性高企和全球格局深刻变化对基金组织经济监督提出了更高要求；中国支持基金组织进一步加强对主要发达经济体财政风险及其溢出效应的监督。

他并指，基金组织应全面分析全球失衡，更加重视资本流动等金融因素对失衡的影响，不断完善评估模型。解决全球失衡需要各国推动自身结构性改革，基金组织应继续发挥可信赖的平台作用，推动顺差国和逆差国携手共同应对挑战。

目前，借贷成本飙升、主要经济体财政赤字长期居高不下，以及因人工智能领域巨额资本支出而加剧的投资者情绪波动，已引发全球债市大范围抛售。

据路透社报道，IMF总裁格奥尔基耶娃本周较早前说，中国必须从出口主导型增长，转向更多依靠国内消费。