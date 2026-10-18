中国牵头下，45个国家共同发布《北京协议》，这是全球首个国际职业教育标准。

据中新社报道，45个国家星期六（10月17日）在天津共同发布《世界职业技术教育标准框架》（《北京协议》）。

协议于2026年世界职业技术教育发展大会上发布，将推动经济繁荣与社会进步、服务人的全面发展、拓宽社会公平通道、深化职业技能互学互鉴、积极应对未来挑战，作为职业教育共同价值追求。

围绕人才培养，协议提出完善职业学校办学体系，构建全民终身教育培训体系，推动产教协同开发教学资源、校企合作培育师资、按岗位实际要求组织实习实训，并运用数字技术赋能教育教学改革。

中国教育部职业教育与成人教育司司长彭斌柏说，协议在行动路径上坚持自愿参与、开放包容和平等协商，通过双边、多边协商，以“通用+国别”“通用+领域”形式签署合作谅解备忘录推进落实。

“许多职业技能具有跨国通用性，建立共同框架非常重要。”葡萄牙教育、科学和创新部部长费尔南多·亚历山大说，这有助于提高职业教育透明度、完善质量评估机制，有利于国家间开展交流合作。