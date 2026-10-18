已故知名作家张爱玲1969年在美国的一段英文演讲原声录音，在中文互联网上热传。

在微博、小红书等平台搜索“张爱玲”“张爱玲 录音”等条目，可以找到网友发布录音的完整版以及部分片段。

这段长达1小时12分钟的录音，来源是哈佛大学拉德克利夫学院施莱辛格图书馆（Schlesinger Library, Harvard Radcliffe Institute）网站资料库，音频文档的署名，用的是张爱玲当时已经去世的美国丈夫赖雅（Reyher）的姓氏。

在演讲中，张爱玲谈了许多与文学相关的内容，此外，她还提到中共的文艺路线、1949年后文艺创作环境的变化、五四运动的影响等。

张爱玲1920年出生，上世纪40年代，她以多部小说在上海文坛打响名气。1949年后，张爱玲留在上海，次年以“梁京”的名字出席了上海市第一届文代会。1952年，感到时代气氛变化，张爱玲离开大陆迁居香港。1955年她赴美定居，后与剧作家赖雅结婚。1967年赖雅去世，张爱玲获邀担任拉德克利夫学院驻校作家，此后一直在美国生活。1995年，张爱玲逝世于洛杉矶。