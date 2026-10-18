韩国大邱与中国云南昆明开通直飞航班，大邱市政府据报邀请云南媒体赴韩考察旅游，借机吸引中国西南地区的游客。

中国祥鹏航空执飞的大邱至昆明直飞航线上星期四（10月15日）开通，运行至明年10月15日。韩联社报道，大邱市政府上周五（16日）称，本月10日起，邀请云南省主要媒体人士、当地旅行网红等八人，赴大邱开展为期六天的考察旅游。

据介绍，考察团走访八公山国立公园、近代文化胡同、西门市场等景点，了解当地历史、文化、美食等丰富的旅游内容。他们也访问了庆州和釜山，考察以大邱机场为中心、串联周边城市的东南部旅游路线。

报道称，考察旅游的相关内容将从10月20日起刊登在中共云南省委机关报《云南日报》和当地主流媒体《都市时报》电子版，自媒体博主们则将在各自社交平台账号为大邱旅游积极宣传。

据悉，大邱市也计划提供行政和财政支持，力争让直飞昆明的航线成为定期航线。

另据中国新闻网上周四报道，此前，云南旅客前往大邱所在的韩国中南部地区需中转出行，耗时较长、选择有限。直飞航线开通后，将省去中转环节，有效压缩旅途时间、降低出行成本，为跨境旅行提供便利。