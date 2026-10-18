中国湖南省作家协会一名副主席曾获鲁迅文学奖的作品，被指与英国作家代表作多处存在雷同，曾刊登这篇文章的中国国家级文学期刊《人民文学》据报已注意到此事。

《济南日报》旗下新媒体“新黄河”报道，知名鉴抄博主“抒情的森林”10月上旬发帖指，湖南作协副主席沈念的作品《大湖消息》有多处内容与英国作家J.A.贝克的作品《游隼》相似，引发广泛关注。

《大湖消息》于2022年在《人民文学》杂志上发表。《人民文学》杂志社工作人员上周五（10月16日）回应称，其编辑部已注意到此事。因其不负责具体工作，不清楚更多信息。

根据“抒情的森林”贴出的多张对比图显示，《游隼》中描述飞鸟的文字为“她飞得更快了，滑行、振翅，不规则地改变着方向。有时，她交替向左右盘旋，有时又只朝单一方向顺时针盘旋”；沈念则写作“它们的飞行、滑翔和振翅，会没有规则地改变方向。有时交替着左右盘旋，有时朝一个方向顺时针转，候鸟的飞行是最自由的舞蹈表演”。

两者相似的段落也包括，贝克笔下的“椋鸟群如黑色拳头，将他攥紧。一个狂野的甩身，他摆脱了椋鸟群，华丽地冲向南方，高高升入乌云那明亮的镶边”；沈念作品中则出现“黑色的椋鸟群，像个紧攥的拳头。在惊马奔逃般的甩身中，总有几只掉队的同伴。沮丧地看着高高飞走的队伍，给天空镶上流动的黑边”。

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报道称，北岳文艺出版社出版的《大湖消息》目前仍在电商平台出售。这本书籍在2022年获鲁迅文学奖散文杂文奖。

沈念1979年出生于岳阳，2007年加入中国作家协会，曾获十月文学奖、华语青年作家奖、三毛散文奖等。据湖南作协网站，沈念任兼职副主席。