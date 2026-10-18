寻求连任的国民党籍台北市长蒋万安与民进党籍对手沈伯洋将举行电视辩论，更多台北市民看好沈伯洋会在辩论中占据上风。

据台湾《上报》报道，TVBS星期六（10月17日）公布最新民调，有41%的受访台北市民看好沈伯洋会有较佳表现，看好蒋万安的仅30%，双方差距达11个百分点。

民调交叉分析显示，在中立选民部分，有31%看好沈伯洋的辩论表现，14%看好蒋万安，有高达55%的受访者尚未做出判断或表示不知道。在政党倾向方面，支持民进党的受访者中有92%看好沈伯洋，支持国民党者则有76%看好蒋万安，至于支持民众党的族群，有58%看好蒋万安、24%看好沈伯洋。

从年龄层来看，30岁至39岁的市民中有53%看好沈伯洋，显著高于蒋万安的20%；在40岁至49岁与50岁至59岁的年龄区间，也是看好沈伯洋的比例居多；蒋万安则是在60岁至69岁以及70岁以上的族群占据胜势，看好度分别为39%与35%，而沈伯洋在该两个年龄层的看好度则为34%及31%。

此民调由TVBS民意调查中心于10月12日至15日晚间执行，访查对象为设籍台北市且年满20岁的民众，最终获得1131份有效样本。采用的抽样方式为市内电话号码后四码随机抽取，由专人进行电话访问，并针对性别、年龄、居住区域及教育程度进行统计加权处理；在95%的信心水准之下，抽样误差控制在正负2.9个百分点以内，相关调查费用由TVBS独立支付。

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