中国国务院总理李强访问乌兹别克斯坦期间，分别与乌总统米尔济约耶夫与总理阿里波夫会面，他呼吁中乌双方继续坚定支持彼此核心利益，并深化能源及人工智能（AI）等领域合作。

新华社消息，李强星期六（10月17日）下午乘包机抵达乌首都塔什干，与总统米尔济约耶夫会面。李强指出，近年来，在中国国家主席习近平与米尔济约耶夫的战略引领下，中乌命运共同体建设不断取得新成果。

面对国际形势变乱交织，中乌应当更加紧密团结协作，坚定携手前行。中国愿同乌方加强战略沟通，继续坚定支持彼此核心利益，拓展互利合作。

具体而言，李强表示，中方愿同乌方促进两国贸易扩大规模、优化结构，加强能源、矿产、金融、互联互通等领域合作，确保“一带一路”标志性工程中吉乌铁路高质量实施，深化AI、绿色经济、航天等科技创新合作。

李强也表示，中国支持更多有实力的中企赴乌投资兴业，希望乌方继续为企业提供良好营商环境。

延伸阅读 李强下周访俄罗斯 举行中俄总理定期会晤

在重大问题立场上，中国愿同乌方加强协调，密切在中国－中亚机制、上合组织等多边平台协作，维护两国共同利益，为地区乃至全球和平发展贡献力量。

新华社引述米尔济约耶夫指，乌中关系当前迎来“黄金时代”，乌兹别克斯坦坚定恪守一个中国原则，坚定支持中方维护自身核心利益，将继续合力打击“三股势力”（恐怖主义、分裂主义和极端主义）。

在星期六下午与总理阿里波夫举行会谈时，李强提到，明年中乌将迎来建交35周年，中方愿同乌方以此为契机，深化政治互信，加强务实合作，推动中乌命运共同体建设不断走向深入。

中国国务院总理李强（左）星期六（10月17日）在乌兹别克斯坦首都塔什干与乌总理阿里波夫举行会谈。（新华社）

李强表示，中方愿同乌方加强发展战略对接，进一步发挥经济互补优势。中国愿进口乌方更多优质特色商品，欢迎乌方用好中国国际进口博览会等平台，积极开拓中国市场。

他呼吁双方继续用好互免签证政策，扩大双向人员往来，加强文化、旅游、教育、青年、地方等领域交流合作，不断增进两国人民相互了解和友谊。

李强称，中国愿同乌方密切在上合组织、中国－中亚、联合国等多边机制协调配合，推动各方一道践行四大全球倡议，推进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。

报道称，举行会谈前，李强与阿里波夫共同观看中乌各领域务实合作视频。

会谈后，双方共同见证签署经贸、教育、海关、卫生、减贫等领域多项合作文件。访问期间，双方还签署了电商、气候、媒体等领域合作文件。

星期六下午，李强向乌兹别克斯坦独立纪念碑献花圈。中国国务委员兼国务院秘书长吴政隆参加上述活动。