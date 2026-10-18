日本首相高市早苗向靖国神社供奉祭品，部分内阁官员前往参拜，中国驻日本大使馆称，强烈谴责日方涉靖国神社消极动向。

据新华社报道，中国驻日本大使馆发言人星期六（10月17日）说，所谓“靖国神社”是日本军国主义的精神工具和象征，供奉有对侵略战争负有直接罪责的14名甲级战犯。日本当政者对此顶礼膜拜，无论编造何种理由，都无法隐藏其为战犯翻案、掩盖战争罪责、歪曲历史事实，为加速“再军事化”铺路的真实企图。

发言人说，有关错误行径是对历史正义的亵渎，对文明底线的挑战，对战后国际秩序的挑衅，国际社会一致坚决反对。

发言人说，今年是东京审判开庭80周年。正确认识和对待历史，是日本战后重返国际社会的重要前提，是日本同周边国家发展关系的政治基础，更是检验日本能否恪守和平发展承诺的一杆标尺。

发言人说，中方严肃敦促日方深刻反省侵略历史，正视战争罪责，在靖国神社等问题上谨言慎行，同军国主义彻底切割，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

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据共同社及时事社报道，靖国神社星期六起举行为期三天的秋季例行大祭，高市早苗以内阁总理大臣的名义献上名为“真榊”的盆栽祭品，部分内阁官员则前往参拜。