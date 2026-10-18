香港特区政府引进重点企业办公室主任任景信说，即将公布的新一轮重点企业引进名单中，预计有10多至20家企业在港落户，其中不少是市值超千亿元（港元，1000亿港元约为163.4亿新元）的龙头企业。

综合“香港01”、“星岛头条”等报道，任景信星期天（10月18日）在电台节目《政好星期天》称，引进办成立近四年以来，累计已成功引进124间重点企业，预计带来730亿元投资，以及2万5000个就业职位。

他也预告，港府本周四（22日）将公布新一轮重点企业名单并举行签署仪式，其中海内外企业比例维持各占一半。

任景信进一步说，目前引进的首五批企业截至今年4月已实际落实225亿元投资，超出原先预期逾三成。

引进办目前正接洽超过100家企业，任景信强调，引进办挑选企业时，不会单纯以公司规模、是否来港上市、投资额或创造就业机会多寡作决定，最重要是能否与香港产业政策对接，是否有助加速产业生态发展。

他回顾，首四批重点企业中，中国大陆企业占逾七成，至第六批时海外企业占比已过半。另外，全球十大药厂已有五家在港落户。

任景信重申，引进办要求企业提交五年计划列明具体投资、创造的就业职位及首个标竿项目，以便紧密跟进并配对资源。

针对坊间关注企业会否借香港作为注册地、“借壳”套取深圳前海合作区及大陆优惠，任景信强调，引进办已建立严格跟踪机制。香港的角色清晰定位为“全球及区域总部”、“研发中心”与“财资中心”，与大湾区城市互补共赢。