台湾“九合一”选战白热化，寻求连任的国民党籍台北市长蒋万安竞选总部将于本月26日成立，台中市长卢秀燕据悉将担任竞总主任委员。

综合台湾《联合报》、东森新闻等报道，国民党（蓝）辅选人士透露，被视为蓝营中坚力量的卢秀燕，已点头出任蒋万安竞总主委。蒋万安竞选办公室证实，将于星期一（10月19日）举行记者会宣布这一消息，并公布竞选团队重要干部名单。

蒋万安四年前首次竞选时并未设置竞总主委，此次打破惯例，邀请被称为“最强母鸡”的卢秀燕出任。蓝营人士分析，蒋万安近期在民调面临中间选民支持度滑落的考验，而卢秀燕八年来以温和稳健的“妈妈市长”形象著称，其跨越蓝绿的中间号召力，正是替蒋万安固本拓票、补足选民缺口的解方。

据悉，卢秀燕已在松山机场迁建等诸多市政议题上与蒋万安做选战攻防推演。

蒋万安将于10月31日与对手民进党籍台北市长参选人沈伯洋举行首场电视辩论。TVBS星期六（17日）公布最新民调显示，有41%的受访台北市民看好沈伯洋会有较佳表现，看好蒋万安的仅30%，双方差距达11个百分点。