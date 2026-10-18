随着人工智能（AI）算力需求持续增长，带动全球存储晶片价格上涨，中国存储晶片龙头长鑫科技预计，今年前三季度净利润超过1300亿元（人民币，下同，约248亿新元），扭转去年同期亏损局面。

综合彭博社和中国《科创板日报》报道，长鑫科技星期五（10月16日）发布业绩预告，预计今年前三季度归属于上市公司股东的净利润达1310亿元至1325亿元，去年同期则净亏损52.8亿元。

同期营业收入预计达2650亿元至2700亿元，远高于去年同期的320.84亿元，增幅超过七倍。

长鑫科技指出，自去年下半年以来，AI算力需求快速增长，推动全球动态随机存取存储器（DRAM）市场景气度上升，产品供不应求，价格大幅上涨，带动公司业绩显著改善。

公司也持续推进产能建设、产品研发和工艺技术升级，提高单位晶圆产出和产能利用率，并通过优化产品结构和扩大业务规模，进一步提升盈利能力。

长鑫科技董事长朱一明同日提议，公司使用自有或自筹资金，回购总额介于10亿元至20亿元的公司股份，用于员工股权激励、员工持股计划或减少注册资本。有关方案仍须经董事会或股东会审议通过。