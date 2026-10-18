在中国举行的2026世界传统医药大会上，全球传统医学联盟正式成立。

据中新社报道，全球传统医学联盟副主席兼秘书长秦怀金星期天（10月18日）在北京介绍称，全球传统医学联盟是国际上首个覆盖全球多元传统医学体系的非政府、非营利国际科技组织，联盟秘书处设在中国北京。

秦怀金在新闻发布会上表示，全球传统医学联盟的愿景目标是引领交流合作、传承创新、融合发展，建设成为全球传统医学领域最具影响力、公信力、凝聚力的国际科技组织，让传统医学更好地造福人类健康。

全球传统医学联盟坚持开放、创新、共赢的理念，构建相互尊重、平等对话、互学互鉴的传统医学国际共同体，促进传统医学与现代医学的交叉融合，推动传统医学现代化与国际化，倡导全球会员资源共享、优势互补，共建全球传统医学伙伴关系。

秦怀金说，联盟肩负三大使命。一是搭建平台。联接全球传统医学领域的各类机构、专业组织与专业人员，构建开放、包容、互鉴、共享的全球性非政府交流合作网络，推动国际学术交流。

二是拥抱科技。加强科技赋能，推动传统医学的科技创新与产业创新。推动传统医学领域国际标准和规范的制定，促进传统医学的循证研究、证据积累，将传统医学更好地转化为可验证、可推广的现代健康解决方案。

三是推动融合。助力传统医学国际监管规则与标准交流，推动传统医学安全有效地融入卫生健康服务体系。