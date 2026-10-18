全球供应趋紧 中国9月成品油出口同比大增近40%
中国上海一座中国石化工厂的储油罐及相关设施。图片摄于3月26日。 （路透社）
在伊朗战争及其他冲突限制中东和俄罗斯产量、全球成品油供应趋紧之际，中国9月成品油出口同比大增39.4%，其中柴油出口量升至三年多来最高水平。
路透社报道，中国是亚洲主要成品油出口国。因中东局势带来供应风险，中国3月中旬限制柴油、汽油和航空煤油等成品油出口，以保障国内供应，随后于7月中旬放宽相关出口限制。
中国海关星期天（10月18日）公布的数据显示，9月成品油出口量环比增长19%，达到716万吨，延续8月以来的强劲增长势头。成品油包括柴油、汽油、航空煤油和船用燃料。
今年前三季度，中国成品油出口总量为4140万吨，同比下降3.7%。
具体来看，中国汽油、柴油和航空煤油9月出口总量为441万吨，同比增加56%，高于2025年月均300万吨的水平。
其中，航空煤油出口量同比增长16.7%，达194万吨。前三季航空煤油出口总量为1370万吨，同比下降11%。
柴油出口量则同比大增262.3%，达到185万吨，为2023年2月以来最高水平。前三季度柴油出口总量为668万吨，同比增加31.6%。
汽油出口则持续下滑。9月中国汽油出口量为62万吨，同比下降4.1%；今年1月至9月，汽油出口总量为304万吨，同比大减51.9%。
海关数据也显示，中国9月液化天然气（LNG）进口量同比下降1.4%至561万吨。今年前三季度，LNG进口总量为4462万吨，同比下降5.8%。