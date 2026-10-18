中国人工智能（AI）初创企业深度求索（DeepSeek）发布新版AI模型，称新模型在推理、编程等方面的性能进一步提升，同时缩短任务执行时间和输出长度，降低使用成本。

综合彭博社、IT之家和第一财经报道，DeepSeek星期六（10月17日）宣布，将9月推出的V4.1 Flash模型升级至V4.1-Flash-1017版本，网页版、手机应用程序及应用程序编程接口（API）均已同步更新。

DeepSeek在技术报告中称，此次属于小幅更新，新模型在推理、编程、智能体任务及视觉理解等基准测试中，表现均优于上一版本。

其中，在涵盖数学、科学和人文学科的“人类最后的考试”（Humanity’s Last Exam）测试中，新模型得分从上一版本的36.8分提高至42.6分。

新版模型也采用基于自我反馈的强化学习技术，增强从零开始构建完整项目的能力，包括游戏开发和三维（3D）建模，即使用户提供的指令和参考素材有限，也能完成较复杂的开发任务。

DeepSeek还针对腾讯CodeBuddy、WorkBuddy等编程辅助平台进行优化，并称新模型在提升性能的同时，缩短任务执行时间及输出长度，让用户以更低成本完成任务。

与此同时，DeepSeek宣布向公众开放自主研发的搜索API，提供网页搜索及内容抓取服务，每1000次调用收费5元人民币（0.95新元）。

DeepSeek称，其搜索引擎每天处理全球数亿次搜索请求，并设有识别机制，过滤搜索引擎优化（SEO）作弊、生成式引擎优化（GEO）操纵及低质量AI生成内容。新版模型的权重也已开放下载。

彭博社指出，DeepSeek持续推出新模型，反映中国开放权重AI模型与美国科技企业专有模型之间的竞争加剧。美国企业目前在整体性能方面仍具优势，但中国模型正凭借较低的使用成本争取更多用户。