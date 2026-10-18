理想汽车晶片子公司融资逾16亿人民币 拟拓展非汽车市场
理想汽车宣布旗下晶片子公司上海马赫心科技签署首轮股权融资协议，认购总额达16.25亿元人民币。图为10月13日一辆理想L9电动车在法国巴黎车展上展出。巴黎车展于10月12日至18日举行。 （彭博社）
中国电动车制造商理想汽车宣布，旗下晶片子公司上海马赫心科技签署首轮股权融资协议，认购总额达16.25亿元（人民币，下同，约3亿新元），计划进一步推动自研晶片商业化，并将业务拓展至汽车以外的领域。
综合快科技和华尔街见闻报道，理想汽车星期五（10月16日）宣布，本轮融资由杭州经韬、蓝驰创投及华业天成领投，奇绩创坛参与投资。其中，理想汽车通过全资子公司出资10亿元，外部投资者合计出资6.25亿元。
杭州经韬及其关联基金另获得最高5亿元的追加认购权，可在今年12月31日前行使。若全额行使，马赫心科技的投后估值最高可达171亿元。
理想汽车也将继续控股马赫心科技。在股权激励计划全面落实、追加认购权全额行使的情况下，理想汽车预计仍持有约74.01%股权。
理想汽车表示，此次融资将支持马赫心科技持续推进晶片研发与商业化，尤其是在非汽车领域，推动理想汽车在晶片及域控制器领域的长远发展。
延伸阅读
理想汽车筹划今年内第三次发行熊猫债
目前，理想汽车自主研发的马赫M100晶片已搭载于旗下量产车型。该晶片采用5纳米车规级工艺，单颗算力达1280 TOPS。
分析指出，车企自研晶片过去主要用于满足自身整车需求，但研发成本高昂。对外销售有助于扩大出货规模、分摊研发成本，并为车企开辟汽车销售以外的新收入来源。