中国电动车制造商理想汽车宣布，旗下晶片子公司上海马赫心科技签署首轮股权融资协议，认购总额达16.25亿元（人民币，下同，约3亿新元），计划进一步推动自研晶片商业化，并将业务拓展至汽车以外的领域。

综合快科技和华尔街见闻报道，理想汽车星期五（10月16日）宣布，本轮融资由杭州经韬、蓝驰创投及华业天成领投，奇绩创坛参与投资。其中，理想汽车通过全资子公司出资10亿元，外部投资者合计出资6.25亿元。

杭州经韬及其关联基金另获得最高5亿元的追加认购权，可在今年12月31日前行使。若全额行使，马赫心科技的投后估值最高可达171亿元。

理想汽车也将继续控股马赫心科技。在股权激励计划全面落实、追加认购权全额行使的情况下，理想汽车预计仍持有约74.01%股权。

理想汽车表示，此次融资将支持马赫心科技持续推进晶片研发与商业化，尤其是在非汽车领域，推动理想汽车在晶片及域控制器领域的长远发展。

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目前，理想汽车自主研发的马赫M100晶片已搭载于旗下量产车型。该晶片采用5纳米车规级工艺，单颗算力达1280 TOPS。

分析指出，车企自研晶片过去主要用于满足自身整车需求，但研发成本高昂。对外销售有助于扩大出货规模、分摊研发成本，并为车企开辟汽车销售以外的新收入来源。