（上海综合讯）随着中国消费者收紧开支，加上年轻一代从追逐名牌转向讲求性价比，中国二手奢侈品牌越来越受青睐，让西方传统奢侈品牌承压。

据法新社报道，中国消费者曾是西方奢侈品牌的大买家，消费额占全球奢侈品支出约三分之一，为路威酩轩集团（LVMH）和爱马仕等企业带来数十亿美元的收入。

不过，中国经济在冠病疫情后复苏乏力，消费者缩紧荷包，迫使这些品牌调整经营策略。LV过去两年关闭中国大陆五家门店，源自法国的老佛爷百货今年5月也关闭北京旗舰店。

全球战略咨询公司贝恩公司的数据显示，中国大陆的个人奢侈品市场2024年大幅萎缩19%，2025年再下跌3%至5%。

相比之下，中国二手奢侈品市场2025年大增15%至20%，销售额达384亿元（人民币，下同，73亿新元）。据估计，到了2030年，销售额可能突破1000亿元。

中国循环经济企业转转集团旗下二手循环仓店“超级转转”，是这一消费趋势的体现。据《北京商报》报道，“超级转转”上海旗舰店本月开始营业，推出五万件二手箱包、首饰、腕表、服饰、鞋帽等商品，对准中国“二奢市场”。

“超级转转”上海旗舰店出售大量二手商品，包括古驰（Gucci）等奢侈品牌。（法新社）

法新社引述一名24岁的袁姓舞蹈老师说：“以前大家会比谁花的钱更多，现在大家比的是谁买的东西更划算、花的钱更少。”

另一马姓年轻顾客说：“我觉得LV图案已经过时了，它适合我母亲那一代。但Z世代（泛指出生于1990年代末至2010年代初的人）更愿意购买时髦的韩国品牌。”

美国银行中国消费研究主管罗辰指出，消费者正逐渐摆脱将奢侈品与社会地位挂钩的观念，转而重视自我认同、独特性、体验感、品质、情绪价值和文化契合度。

另一方面，文化与法律摩擦也为西方奢侈品牌带来挑战。例如，LV近期起诉中国茶饮品牌茉莉奶白商标侵权胜诉，引发中国舆论反弹。不少人认为，四叶花卉图案源于中国传统纹样，不应被国际品牌垄断。

罗辰认为，中国仍是重要的奢侈品市场，但未来两三年料不会是增长引擎。“奢侈品消费一般会与经济同步回弹，因为富裕阶层往往是最先受惠于经济复苏的群体之一。”