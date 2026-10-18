（台北综合讯）台湾年底九合一地方选举临近，国民党籍资深媒体人赵少康因两度专访民进党台北市长参选人沈伯洋，引发蓝营内部不满，更有国民党中央委员发起连署，要求开除他的党籍。国民党高层则出面平息风波，强调不会开除赵少康。

综合《联合报》《自由时报》和台视新闻网等报道，曾代表国民党参选副总统、也是蓝营“战斗蓝”发起人的赵少康，本月7日和14日两度专访沈伯洋，遭部分蓝营支持者质疑在访问中“放水”，甚至讽刺他是“绿少康”。

国民党中央委员江永雄星期五（10月16日）发起连署，指责赵少康在选战关键时刻为政治对手增加曝光机会，还公开肯定沈伯洋的表现，有损国民党形象及团结，要求党中央考纪会开除他的党籍。

赵少康当天回应时强调，自己首先是个人，其次是媒体人，最后才是国民党党员。媒体有责任为不同立场的候选人提供公平发言的平台，不应因政党倾向而有所偏颇。

国民党考纪会主委张雅屏星期六（10月17日）在脸书发文，强调“党纪不是斗争工具”。他指出，党纪处分必须有明确事实和规章依据，连署人数不能取代证据与审议程序。

赵少康同日透露，国民党副主席李乾龙前一晚两三次致电他，劝他不要生气，并称李乾龙已将江永雄“骂了一顿”，“我想国民党中央这个态度是对的”。

李乾龙则澄清，连署只是江永雄“一个人的意见”，党中央不会开除赵少康党籍。至于是否责骂江永雄，他说双方只是沟通，“不能讲骂啦”，并强调国民党当前最重要的是团结。

寻求连任的台北市长蒋万安星期六与赵少康同场出席活动时，主动上前拥抱，强调国民党应团结一致。赵少康也重申支持蒋万安，并预告蒋万安星期一（10月19日）将接受他的节目《少康战情室》专访。

沈伯洋则认为，采访不同政治立场的候选人属于媒体专业，不应因此遭到批评。