中国内蒙古自治区乌兰察布市获11.65亿元（人民币，下同，2.22亿新元）政策性金融工具资金，用于补充600万千瓦风电基地示范项目资本金。

《内蒙古日报》报道，据乌兰察布市发改委消息，继今年9月该市首次投放12.43亿元新型政策性金融工具支持中金数据算力项目以来，该市近日再次获得一笔资金，为全市重大新能源项目提速建设注入强劲金融动能。

据介绍，本次专项支持的项目是中国国家能源局批复的首个大规模可再生能源平价上网示范项目，也是全球陆上单体一次性开发规模最大风电项目。

首批120万千瓦项目已于2023年12月全容量并网，投运以来累计输送绿色电能超84亿千瓦时，相当于减少二氧化碳排放约715万吨。

当前在建的第二批120万千瓦就地消纳风电项目，包含红格尔第二风电场、大板梁第二风电场，本年度计划投资35亿元，年底前实现并网投产。

建成后，预计每年提供清洁电能约30亿千瓦时，替代标准煤约90万吨，减排二氧化碳约246万吨。

下一步，乌兰察布市发改委将持续抓实新型政策性金融工具项目全周期管理，常态化跟踪项目建设进度、资金规范使用、资本金落实情况，督促项目单位抢抓施工黄金期，加快工程建设进度，力争早日全面竣工投产、形成有效实物工作量。

乌兰察布也是中国人工智能算力重镇，中共总书记习近平上周五（10月16日）到乌兰察布市考察调研称，算力产业加速发展前景广阔，并强调要“搞好算力中心项目建设和运营”。