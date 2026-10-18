中国外交部长王毅访问黑山期间说，中欧是伙伴而非对手，经贸问题上的分歧是双方合作不断密切发展过程中出现的，完全可以通过对话加以解决，不应影响中欧关系的大局。

据中国外交部网站，中共政治局委员、外长王毅到访黑山，星期六（10月17日）在采蒂涅与黑山总统米拉托维奇会面。

王毅说，中国一贯主张大小国家一律平等，奉行结伴不结盟、对话而不对抗的外交政策。中国秉持真诚态度同黑山开展务实合作，取得实实在在的成果。

他举例说，南北高速是黑山的世纪工程，双方要高质量完成二期项目。中国正在帮助修复前南斯拉夫著名电影《桥》中的塔拉河大桥，相信会有更多中国游客赴黑观光。

王毅说，今年是中黑建交20周年，双方要以此为契机总结成功经验，共同协商将两国关系提升至更高水平，开拓新的合作领域，建设更加美好的新的20年。

就黑山现阶段努力加入欧盟并融入欧洲一体化的选择，中国认为这一进程与深化对华合作并行不悖。王毅形容，中国和欧盟是全面战略伙伴，中欧关系总体上是健康、平稳的。

他表示，相信黑山入盟后会成为中国在欧盟内的又一个好朋友，期待黑山为地区和平稳定和中欧关系发挥独特和重要作用。

据中国外交部，双方还就乌克兰危机等共同关心的国际和地区问题交换意见。

访问期间，王毅也同黑山总理斯帕伊奇会见，并同黑山副总理兼外长伊布拉希莫维奇举行会谈。王毅抵达黑山时，伊布拉希莫维奇前往下榻饭店迎接。