台湾海巡署通报称，中国大陆星期天（10月18日）出动16艘海警船、科研船及渔船，在台湾本岛周边及东沙海域展开多点同步行动，台方随即派遣海巡舰艇监控及驱离。

综合法新社和台湾《自由时报》报道，台湾海巡署星期天发布声明称，中国大陆当天共出动海警船和科研船合计12艘，以及四艘渔船，在花莲、屏东、高雄外海及东沙周边海域展开行动，船只数量异常庞大。

其中，大陆海警3301及3303两艘船在东沙周边海域绕岛航行，台湾海巡署立即调派旗津舰和台中舰近距离并航监控，通过广播要求大陆海警船离开。台方称，两艘海警船已于当天中午12时许驶离限制水域。

在台湾本岛周边，台方指大陆“探索3号”科研船试图驶入花莲东方限制水域，遭台湾海巡艇广播驱离；另一艘“北调996”科研船则进入屏东鹅銮鼻西南方限制水域，在台湾恒春海巡队连续发出12次广播警告后驶离。

此外，台湾海巡署称，一艘台湾渔船在高雄港西南方海域作业时，遭大陆“海洋地质8号”科研船及渔船干扰，台方随即派遣巡防舰前往护卫。

台湾海巡署批评，大陆试图通过“假执法、真扩权”的方式，片面改变台海现状，制造拥有相关海域管辖权的假象，并强调将持续加强海上监控与部署。

此次事件发生前，台湾海巡署10月1日曾在南中国海东沙周边海域，以水炮驱离一艘大陆渔船，引发北京谴责。

大陆国台办发言人陈斌华10月14日批评，台方以危险方式粗暴对待大陆船舶，恶意挑动两岸对立对抗，警告台方必须承担由此引发的一切后果。