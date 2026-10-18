中国广西壮族自治区政协原副主席黄日波官宣被查，成为今年广西落马“首虎”。受访观察人士分析，这名无党派副省级官员在中共召开五中全会一周前落马，可能是官方在释放信息要进一步全面治理腐败，不仅对内全面从严治党，也对其他掌握公共资源的现任或退休党外官员全面整肃。

中共中央纪委国家监委星期天（10月18日）在官网通报，黄日波涉嫌严重职务违法，目前正接受国家监委监察调查。这名已退休两年半的官员，由此成为2022年中共二十大后第六名被查的广西高官，也是今年第55名落马的中管干部。

公开资料显示，黄日波今年68岁，来自广西靖西，毕业于英国里丁大学生物工程专业，研究生学历，理学博士，也是一名教授。

这名无党派壮族官员40多年的仕途从未离开广西。在广西政府、政协工作期间，他曾与广西人大常委会原副主任张秀隆、广西政协原副主席彭晓春、农业农村部原部长唐仁健等落马高官共事，与去年5月任上被查、有“壮王”之称的广西政府原主席蓝天立更在不同岗位多有交集。

黄日波1997年起任广西大学生物技术实验中心主任长达六年，1998年起兼任广西科协会副主席长达九年。同期，蓝天立的仕途从广西科学技术厅起步，1998年任副厅长，2002年起兼任广西科协副主席，2003年升任厅长，至2007年转岗地市。

黄日波2008年当选广西政协副主席，跻身副省级。他2013年站上一线任广西政府副主席，在时任政府主席陈武掌舵下，与同为政府副主席的蓝天立仕途二度交集。

唐仁健2016年入京后，黄日波升至排名第二的广西政府副主席，排在蓝天立之后，负责科技、卫生计生、工商、食品药品监管等工作。

蓝天立2018年转岗升任广西政协主席，黄日波同年二度当选广西政协副主席，并兼任广西科协主席，直至2024年2月退休。

退休后，黄日波多以非粮生物质能技术全国重点实验室主任头衔，公开参加各类学术科研活动，包括今年8月出席广西科技厅召开的工作推进会。

黄日波落马前夕，中纪委官网上星期六（17日）发文警告，不论职务高低、贡献大小、退休与否，只要搞了腐败，就没有任何退路和平安着陆。

台湾开南大学人文社会学院教授张执中向《联合早报》指出，今年以来被查的退休中管干部人数占总人数的44%，这项数据“呼应中纪委署名文章所讲的没有所谓平安着陆，因此中共倒查的手段让所有退休的中管干部仍有被抓的风险”。

张执中指出，黄日波多年来在生物科技系统与广西科学院工作，但与蓝天立在广西政府与政协有共事经历，自然引发倒查的联想。

长期观察地方政治的重庆市协和心理顾问事务所所长谭刚强受访时分析，官方上周先后官宣重庆原市长黄奇帆、黄日波等退休干部被查的消息，都是在中共五中全会前释放信号。

谭刚强指出，中共为了统战需要，长期以来在多地主导安排民主党派、无党派人士在省政府中分管科教文卫，或在省人大政协中担任副职，“这里边也有很多政府资金、项目安排，中间就有很多腐败空间”。

他分析，面对腐败持续蔓延，中共除了加强党内治理，“对民主党派、无党派政府官员也必须严苛严责”，“这么做也能在社会上形成威慑力，让更多人不敢任意伸手，同时更能取信于民”。