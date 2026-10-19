中国一名在莫斯科大学的留学生被爆出在课堂上身披日本军旗“旭日旗”，引发争议并被当地中国学生学者联谊会调查。中国解放军新媒体批评，消息令人愤慨，指“无论身处哪个国家、哪所校园，为军国主义张目都是对人类良知的公然冒犯，为人所不齿”。

综合澎湃新闻、《环球时报》等报道，上周三（10月14日）一名学生在莫斯科大学历史系课堂身披旭日旗，当时课程涉及日本明治维新相关历史。此举引发中国留学生抗议，相关影像开始在网络流传。

莫斯科大学中国学生学者联谊会介入调查，上星期六（10月17日）发布情况通报称，在收到在校同学反映后，学联组织人员，广泛了收集及整理相关影像，核实事件，并对接校方高层。

声明称，已向大学管理层提出严肃处理诉求，校方明确表示，该行为严重违背学校育人理念、扰乱校园教学秩序，已正式启动校内调查程序，将于近期发布处理结果。

此外，该联谊会也将证据和事件经过报告中国驻俄罗斯使馆教育处。

中国《解放军报》新媒体“钧正平”星期天（10月18日）晚在微博发文称，这一消息令人震惊，更令人愤慨。“旭日旗，是日本军国主义侵略历史的标志性符号。当年，正是在这面旗帜下，日本军国主义者发动侵华战争和太平洋战争，给包括中国在内的亚洲各国人民带来深重灾难”。

钧正平说，无论身处哪个国家、哪所校园，为军国主义张目都是对人类良知的公然冒犯，为人所不齿。“令人欣慰的是，事发之时，在场的其他中国留学生第一时间挺身而出，当场制止了这一不当行为。这说明，绝大多数海外学子立场鲜明、明辨是非”。

据《香港01》和东网报道，当事人名叫陈宇昕，24岁，来自南京。有网贴称他最初戴墨镜和口罩道歉，引发不满，并再次露脸道歉。他称，当时自己在历史课堂上展示日本明治维新相关内容，身披旗帜是为了呈现历史，展示历史道具，并非有意宣扬日本军国主义。

《环球时报》发表评论《海外学子棒打“精日”，点赞！》。文章称，学术展示绝不等于历史无底线，课堂研究更不是亵渎历史、博眼球的借口，这一点不会因为在不同的国家就有所改变，“涉事学生在异国课堂上做出身披旭日旗的荒唐举动、丢人现眼，事后虽两次道歉，仍避重就轻、找理由替自己开脱，他的行为已经突破底线”。