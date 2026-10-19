中国统计局公布，第三季度国内生产总值（GDP）同比增长4.5%，高于第二季度的4.3%，也高于普遍预期的4.4%。

据中国统计局星期一（10月19日）发布的数据，前三季度中国GDP同比增长4.6%，处于政府设定的全年4.5%至5%增长目标区间内。其中一季度国内生产总值同比增长5.0%，二季度增长4.3%，三季度增长4.5%。从环比看，三季度增长1.2%。

中国统计局表示，前三季度国民经济顶压前行、向新向优，主要指标积极变化增多，但也要看到，国际环境复杂多变，国内需求不足问题仍较突出，经济稳中向好基础尚需巩固。

统计局表示，下阶段需坚持稳中求进工作总基调，着力发挥宏观政策效能，加力扩大内需、优化供给，切实保障和改善民生，推动经济向新向优向好发展。

经济师认为，中国第三季度GDP同比和环比增速均超过预期，中国全年4.5%至5%的经济增长目标有望实现，不过第四季仍须保持强劲增长。

路透社引述ITC Markets驻上海亚洲外汇及利率分析师指出，GDP增速和零售销售表现超出预期，降低了立即推出全面宽松政策的紧迫性。中国人民银行自2025年5月降息以来，一直维持政策利率不变。虽然货币政策实际上处于观望状态，但当前积极讨论的政策重点是财政政策。

统计局数据显示，9月份社会零售销售同比增长1.1%，创下3月以来最快增速。

彭博社分析指出，经济增长反弹应能为政策制定者提供一定的喘息空间，使他们得以暂缓推出进一步宽松措施。目前，银行利润率偏低，以及地方政府持续面临的财政压力，仍制约着政策宽松空间。

当前中国的经济增长呈现明显分化，受全球人工智能（AI）投资超级周期推动，出口蓬勃增长，但家庭消费依然疲弱，投资则持续陷入长期低迷。与此同时，就业市场趋软，持续多年的房地产市场低迷也继续拖累经济。

今年首九个月，固定资产投资同比下降7.2%，与前八个月持平，其中基础设施和制造业投资分别下降4.2%和2.1%，房地产开发投资降幅扩大至20.6%，而知识产权产品投资逆势增长9.3%。

内需疲弱使中国经济增长越来越依赖出口。前三季度，中国货物进出口总额同比增长18.8%。其中，出口23万1979亿元人民币（4.4亿新元），增长16.4%；进口167420亿元，增长22.3%。

法新社称，人工智能带动的出口繁荣，掩盖了房地产市场持续低迷和消费者信心不振所造成的影响。报道引述胡同研究（Hutong Research）合伙人郭珊（音译）称，“出口似乎是唯一表现优异的领域。”

她指出，中国面临无法实现全年官方增长目标的风险，这促使政府近期推出针对特定住房购买行为的房贷补贴，以及支持基础设施投资的措施。她补充说，北京“需要加快拨付资金，才能实现经济增长目标”。

国际货币基金组织亚太部主任斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）指出，中国经济期待已久的“再平衡”至今仍未实现。