法国多座城市爆发大规模示威，中国驻法国大使馆发文提醒在法游客有注意自身安全，远离冲突区。

中国驻法国大使馆上星期五（10月16日）在微信公众号发文说，法国当地时间上星期六（10月17日）将举行大规模游行示威，多家工会和学生组织将参与。

中国驻法国使领馆提醒在法中国公民特别是来法游客密切关注当地形势，留意自身安全，避免前往游行示威区域，远离冲突地区，同时妥善安排出行，提前了解公共交通运行和限行区域等情况，服从警方和工作人员指引。

如遇突发事件，请在确保自身安全前提下及时报警，并联系中国驻法国使领馆寻求协助。

因不满生活费高涨、公共服务退化，法国多座城市上周六爆发大规模示威，部分地区局势失控冲突升级，演变为法国数十年来最严重暴乱之一。数百人受伤，被捕人数升至至少2000人，造成的经济损失难以估量。

法国总统马克龙在星期天（10月18日）晚间的电视公开演讲中，谴责这些肆无忌惮的暴力行为，并警告如有必要，政府会在未来几天禁止一些集会活动。