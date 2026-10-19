中国主要城市9月房价同比持续下跌，一线城市新房价格下跌0.5%，二三线城市则分别下跌2.4%和3.9%。北京9月的新房售价跌幅达到2.7%，在一线城市中跌幅明显。

中国统计局星期一（10月19日）公布70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。数据显示，中国主要城市房价在9月同比持续下跌。70个大中城市中，一线城市商品住宅销售价格环比微微上涨，二三线城市环比继续下降，降幅收窄；一二三线城市同比下降，降幅收窄，环比上涨城市个数比上月增加。

四个一线城市新房售价同比下降0.5%，降幅比上月收窄0.4个百分点。北京数据拖累明显，新房售价跌2.7%。广州和深圳分别降1.1%和1.0%，上海上涨2.8%。二、三线城市新房售价同比分别下降2.4%和3.9%，降幅分别收窄0.3个和0.2个百分点。

二手房售价同比也持续下跌。

一线城市二手住宅售价在9月同比下降1.5%，降幅比上月收窄1.2个百分点。其中，北京降幅达到2.5%，广州和深圳分别下降2.9%和1.5%，上海上涨0.8%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降4.5%和5.4%，降幅分别收窄0.4个和0.2个百分点。

但与上个月相比，新房和二手房的价格在“金九银十”的影响下，均有一定回暖。

9月中国一线城市新房价格环比上涨0.1%，涨幅与上月相同。 二线城市新房售价环比由上月下降0.1%转为持平。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.2%，降幅与上月相同。

同时，一线城市9月二手房房价环比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。二线城市环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点。三线城市二手住宅销售价格环比下降0.3%，降幅与上月相同。

70个大中城市中，一手房价格环比上涨城市有17个，比上月增加2个。二手住宅销售价格环比上涨城市有9个，比上月增加6个。