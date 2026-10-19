前港区全国人大代表、培侨中学前校长吴康民星期天（10月18日）辞世，享寿100岁。

培侨教育机构星期天发布讣告称，机构荣誉主席、培侨中学前校长、曾任七届港区全国人大代表的吴康民当天上午在家人的陪伴下安详离世，享寿100岁。机构将成立治丧委员会，治丧安排容候另行公布。

综合香港《星岛日报》和网媒“香港01”等报道，吴康民上周初精神尚可，但到了周末发烧。吴康民去年99岁高龄仍公开露面，出席中国人民抗日战争胜利80周年纪念章颁授仪式，与特首李家超握手。

据香港政府公报，香港特首李家超星期天对吴康民辞世表示哀悼，并向他的家人致以深切慰问。

李家超说，吴康民一生心系家国。他自上世纪70年代开始担任全国人大代表超过30年，曾担任香港特区筹备委员会委员和港事顾问等重要职务，为香港顺利回归和维持长期繁荣稳定作出重要贡献。

李家超称，吴康民多年来出任香港培侨中学校长和校监，并担任培侨教育机构董事会主席，春风化雨、桃李满门。他毕生致力于爱国教育事业，为中国和香港培育大量优秀人才，是杰出的教育家，贡献卓著。他在1998年获颁授大紫荆勋章。

中国全国政协副主席、前特首梁振英星期天在脸书表示，“沉痛悼念吴康民校长”。

港媒报道，吴康民1926年出生于广东省汕头市，1947年毕业于广州中山大学化学工程系，之后赴香港培侨中学，担任数理科教师，两年后晋升主任，1958年担任校校长，至1985年转任校监。

培侨教育机构讣告指出，吴康民毕生心系国家、立足香港，为香江爱国教育事业之基石与先驱。他一生爱国爱港，襟怀磊落，以教育为本，致力弘扬家国情怀，积极促进中国大陆与香港交流，竭力维护香港繁荣稳定；晚年依然笔耕不辍，以坦荡襟怀与独到见解言政论政，深受社会各界敬重。

据介绍，吴康民也是香港政坛元老，从1975年起担任港区全国人大代表，直至2008年卸任。他也曾任香港特区筹备委员会委员、港事顾问、基本法委员会委员。

吴康民卸任人大代表后，仍不时点评时政。2014年“占中”（占领中环）事件期间，他曾批评泛民主派已无理性分子，令香港“永无宁日”，占领行动是“只求手段不求目的”。