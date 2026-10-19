中国官方媒体报道，北京市预计在2035年进入重度老龄化社会，即每三人中就有一名60岁及以上的老年人。

中共北京市委机关报《北京日报》上星期六（10月17日）报道，截至2025年底，北京市60岁及以上常住老年人口已达528.8万人，占常住人口的24.3%。预计到2035年，北京将进入重度老龄化社会，老年人口占比将超过33%，即每三人中就有一名老年人。

中国官方资料显示，按照国际划分，65岁以上人口占比超过10%是老龄化社会。如果60岁及以上人口比重在10至20%之间，属于轻度老龄化阶段；20%至30%之间的占比为中度老龄化阶段；超过30%是重度老龄化阶段。

新加坡国家人口及人才署上月发布《2026年人口简报》显示，65岁及以上公民占比升至21.4%，使新加坡正式成为超老龄化社会。

根据联合国定义，当一个国家有21%人口年龄在65岁及以上，就属于超老龄化社会。报告指出，到了2035年，新加坡估计将有超过四分之一的公民年满65岁。

《北京日报》报道，为应对老龄化问题，北京市持续完善养老保障体系，城乡居民基础养老金标准连年上调，惠及百万城乡老年人。同时建立健全养老服务津贴补贴制度，2025年累计发放约35.1亿元人民币（6.72亿新元），惠及困难、失能、高龄等老年群体约1195.8万人次。

今年9月，高龄津贴发放方式进一步优化，北京市80至89周岁享受每月100元人民币高龄津贴的老年人，只需激活“北京通—养老助残卡”内的金融账户，即可实现现金发放，自由支取、转账。