随着中国基准股指连续10周下跌，创下纪录，越来越多迹象显示，有国家背景的基金正加大入市力度。

中国基准沪深300指数截至上星期五个交易日累计下跌3.4%，连续第10周下跌，创下前所未有的连跌纪录。

中国A股三大指数星期一（10月19日）开盘集体下跌。中国国家统计局公布第三季度数据超出预期，市场表现有所好转，沪深300指数上涨0.3%。

彭博社报道指出，目前该指数仍较6月高点下跌约17%，正逼近技术性熊市。

彭博社汇编的数据显示，上星期，受到俗称“国家队”的国家背景资金青睐的一篮子交易所挂牌基金（ETF），资金流入量激增至7月以来最高水平。虽然目前尚无官方证实国家队正在加码买入，但资金流入的规模和时机，已让许多市场参与者相信，北京正试图托市。

中信建投证券报告指出，上星期资金持续大规模流入，且集中于主要宽基ETF，同时临近收盘时段的交易更为活跃，这些都是判断大型机构正在逆势买入的依据。