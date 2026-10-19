台湾总统赖清德出席新光医院桂兰大楼落成典礼致辞时，为健康台湾计划提出三个目标，其一是到2032年让台湾人平均寿命增加三岁。

据台湾总统府官网消息，赖清德星期天（10月18日）出席新光40·桂兰大楼落成典礼，肯定新光医院40年来长期守护台湾人健康，以及协助台湾推动医疗外交的贡献。

赖清德表示，新光医院第二医疗大楼“桂兰大楼”落成启用具有三项重大意义，即新光医院专长的心血管疾病医疗服务，可以更集中、全面发展，对台湾心血管医疗将有很大贡献；第二医疗大楼启用可增加300个床位，有助于未来提供更有质量的健康服务。

他指出，全球已进入人工智能（AI）时代，政府积极推动智能医疗、精准医疗、韧性医疗及绿色医疗，这些政策均充分运用于桂兰大楼的医疗服务。未来病患到桂兰大楼可享有AI、物联网、5G、机器人等最先进设备所提供的医疗服务。

赖清德并称，新光医院自2007年起，即规划派遣护理师常驻帕劳，推动急重症转诊后援等机制，并协助帕劳推动卫生医疗服务，如今更协助台湾推动帕劳国家医院迁建计划。新光医院不仅守护台湾人健康，也协助台湾推动国际医疗服务。

他说，身为台湾第一位医疗背景出身的总统，他期许在健康方面为台湾人做出贡献。台湾人平均寿命虽然延长，不健康年数却也增加，占平均寿命的10%。因此，他提出“健康台湾深耕计划”，希望台湾人活得长寿、活得健康。

赖清德指出，政府的目标是到2032年，让台湾人平均寿命增加三岁。希望到2030年，将十大死因之首的癌症标准化死亡率降低三分之一；希望也将高血压、高血糖、高血脂等“三高”相关慢性病标准化死亡率降低三分之一。