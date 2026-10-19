中国商务部等九个部门发布加快推进科技兴商的意见，通过人工智能、机器人、数字化等新技术，推动中国商业和消费领域升级。

据中国央视新闻，中国商务部等九部门星期一（10月19日）发布关于加快推进科技兴商的意见。

意见分为六部分18条，要求统筹推进商品消费提质、服务消费扩容、流通效率提升与场景融合创新，提升人工智能、大数据、物联网、云计算、区块链、数字孪生、具身智能等新技术应用水平，推动商贸全链条智能化、绿色化、融合化发展，为建设强大国内市场提供有力支撑。

意见提出，要深入实施“人工智能+制造”专项行动，加快人工智能技术与产品研发、设计、制造、营销深度融合，丰富智能手机、电脑、家居、穿戴设备、机器人等智能商品供给。

鼓励基于安全可靠开源操作系统的智能产品研发和应用。加快历史经典产业转型升级，开发经典名品精品。建设中国消费名品方阵，挖掘自主创新、品质高端的消费名品。大力发展科技农业，推动优质特色农产品提质增效。推动老字号守正创新发展，支持老字号企业运用现代生产技术进行产品创新。

意见也提出，要大力发展基于人工智能的个性化定制，培育一批具有行业影响力的定制品牌，满足个性化消费需求。

意见鼓励推动前沿科技从研发走向商业化，提出加速脑机接口、具身智能等前沿科技成果向市场转化。

除了强调创造消费需求，文件也提出推动智能仓储、无人配送、柔性制造和C2M（用户直连制造）。